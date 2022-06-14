В Курске пройдет бал медалистов «Золотой резерв-2022»

По предварительным данным в Курске более 600 медалистов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в комитете образования, завершается итоговая аттестация школьников, и выпускники областного центра показывают хорошие результаты. Лучших из них отметят на бале медалистов «Золотой резерв-2022», который состоится 20 июня.

Торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей «За отличную учебу» выпускникам Курска пройдет на стадионе «Трудовые резервы» в новом формате. В этом году школьникам планируется вручить 634 медали: 477 золотых и 157 серебряных.

Окончательное число медалистов будет известно после получения ими результатов государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования по математике и русскому языку.