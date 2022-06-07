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Происшествия7 июня 2022 12:50

В Курской области два подростка ограбили местного жителя

Возбуждено уголовное дело
Кристина ГОРБАТЕНКО
Подростки похитили имущество на сумму более 38 тысяч рублей

Подростки похитили имущество на сумму более 38 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

Курским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в тайном хищение чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в мае 2022 года ночью двое подростков, 15 и 16 лет, в селе Большое Долженково Октябрьского района незаконно проникли в дом местного жителя и обокрали его. Они похитили чужое имущество на общую сумму более 38 000 рублей.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы, - говорят в региональном СУ СК РФ.

Расследование продолжается.