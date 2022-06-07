В Курской области два подростка ограбили местного жителя

Подростки похитили имущество на сумму более 38 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Курским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, подозреваемых в тайном хищение чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в мае 2022 года ночью двое подростков, 15 и 16 лет, в селе Большое Долженково Октябрьского района незаконно проникли в дом местного жителя и обокрали его. Они похитили чужое имущество на общую сумму более 38 000 рублей.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы, - говорят в региональном СУ СК РФ.

Расследование продолжается.