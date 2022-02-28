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Общество28 февраля 2022 10:51

В Курской области для детей из ДНР и ЛНР провели мастер-классы по нескольким направлениям

Ребята знакомились с виртуальной реальностью и попробовали себя в роли водителей автомобиля
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники детского технопарка и мобильного «Кванториума» посетили Клюквинскую школу-интернат, где сейчас находятся дети из Донецкой и Луганской народных республик, и провели мастер-классы по нескольким направлениям: виртуальная реальность, робототехника, аэротехнологии, биотехнологии, 3D-моделирование.

- Ребята узнали, какие существуют роботы, о правилах их программирования и управления, поиграли в робофутбол. Наставник «Аэроквантума» рассказал о пилотируемых квадрокоптерах, дети смогли самостоятельно пройти трассу. Они знакомились с виртуальной реальностью, программировали, проводили экспериментальные опыты, - рассказывают в областной администрации.

Также пункт временного размещения на базе центра им. В. Терешковой посетила мобильная лаборатория безопасности. Сотрудники областного центра развития творчества детей и юношества провели квест-игру, ребята попробовали себя в роли водителей автомобиля и велосипеда, показали знания правил дорожного движения.