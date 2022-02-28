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Происшествия28 февраля 2022 9:17

Трое курян идут под суд за попытку вернуть мобильный телефон

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Мужчины ограбили и избили знакомого

Мужчины ограбили и избили знакомого

Фото: Архив "КП"

По версии следствия, в декабре 2020 года 29-летний курянин рассказал своим приятелям, что одолжил свой телефон знакомому, который так и не вернул мобильное устройство, сказав, что потерял его.

Приятели решили восстановить справедливость и поздно вечером направились в квартиру обидчика. Однако тот отказался впускать их в помещения. Однако трое пьяных мужчин все равно проникли внутрь, нанесли потерпевшему несколько ударов и попытались отыскать телефон друга.

- Не найдя имущества, приятели похитили два мобильных, принадлежащих потерпевшему и его девушке, которая на момент преступления находилась в помещении, и скрылись, - рассказывают в УМВД России по Курской области.

Сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей.

Теперь мужчины предстанут перед судом, им может грозить до семи лет лишения свободы.