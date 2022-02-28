Еще 610 курян заразились коронавирусом

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 28 февраля, в Курской области коронавирусом заразились еще 610 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 324, Глушковский - 55, Железногорск - 36, Касторенский - 28, Щигры - 24, Обоянь, Советский – по 17, Беловский, Тимский – по 13, Обоянский, Фатежский – по 11, Железногорский - 9, Курский - 7, Суджа, Фатеж, Щигровский – по 6, Конышевский, Льгов +5, Суджанский – по 5, Большесолдатский - 4, Золотухинский, Мантуровский, Октябрьский – по 2, Горшеченский, Пристенский – по одному. Всего зарегистрировано 104 212 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1619 человек, на ИВЛ – 68 (17 – инвазивная, 51 – неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2285 человек. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 711 040 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 687 606.