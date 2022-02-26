В Курске на Менделеева застрелили мужчину

ЧП произошло в Сеймском округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

СК завел уголовное дело против 37-летнего курянина. Его обвиняют в убийстве.

По версии следствия 25 февраля вечером возле дома на улице Менделеева Курска между подозреваемым и его знакомым произошел конфликт.

- В ходе ссоры 37-летний мужчина выстрелил из пистолета в голову своему знакомому, а потом скрылся. Раненый умер на месте, - сказали в СК.

При содействии сотрудников Сеймского МСО и УМВД России по Курской области подозреваемый задержан. В ходе допроса он дал признательные показания. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, расследование продолжается.