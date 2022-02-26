Прибывших в Курскую область беженцев протестировали на ковид

Некоторых заболевших пришлось госпитализировать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Все прибывшие в Курскую область беженцы протестированы на коронавирус. Бессимптомных носителей изолировали, некоторых заболевших пришлось госпитализировать, сообщили в администрации региона.

- Около 120 человек у нас сейчас под динамическим наблюдением, это граждане с хроническими заболеваниями, была женщина с переломом, дети с сахарным диабетом, пациенты, которые переносят коронавирус, беременные женщины. Ресурсов хватает. Помогаем гражданам с оформлением документов, медицинских полисов. Многие предприятия у нас откликнулись и готовы трудоустроить беженцев – 35 человек уже оформляются, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.