Курские предприятия трудоустроят прибывших из ЛНР и ДНР граждан

Прибывших сориентируют по трудоустройству Фото: Светлана ВОЛКОВА

Все предприятия региона готовы принять на работу граждан, эвакуированных с территории ДНР и ЛНР, сообщает региональный комитет по труду и занятости населения Курской области.

В их числе учреждения образования, здравоохранения, транспортные предприятия, такие организации, как «Агропромкомплектация», «Мона Лиза», «Грибная радуга», «Сырная долина», «Конти-Рус».

- В ближайшее время 35 человек уже будут трудоустроены, ведется оформление документов, - сказали в Доме Советов.

Всего в Курской области прибыло 1 524 вынужденных беженца, из них 840 детей. Среди них также граждане, которые сопровождают маленьких детей. Представители регионального комитета по труду и занятости населения посетили пункты временного размещения, где живут люди трудоспособного возраста и разъяснили порядок устройства на работу.

Ранее КП сообщала, что жители Курской области продолжают оказывать помощь беженцам, эвакуированным с территории ДНР и ЛНР. На счет благотворительного марафона «Мир детства» поступило около 500 тысяч рублей. На эти деньги покупают предметы первой необходимости для тех, кто находится в пунктах временного размещения.