Из курского благотворительного фонда почти полмиллиона рублей потратят на помощь беженцам

Куряне передали также продукты долгого хранения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жители Курской области продолжают оказывать помощь беженцам, эвакуированным с территории ДНР и ЛНР.

На счет благотворительного марафона «Мир детства» поступило около 500 тысяч рублей. На эти деньги покупают предметы первой необходимости для тех, кто находится в пунктах временного размещения.

Один из предпринимателей, занимающихся торговлей одежды, предоставил 20 комплектов школьной формы для детей, которые сейчас проживают в реабилитационном центре им. Феодосия Печерского.

Курское отделение Союза армян России закупило для беженцев пять тонн продуктов и товаров первой необходимости, они доставлены в лагерь «Олимпиец».

Одна из компаний передаст верхнюю одежду для детей, а также теплые одеяла в пункты размещения беженцев.

Благодаря помощи, которую принесли куряне на базу Аварийно-спасательной службы (ул. 50 лет Октября, 177), удалось обеспечить средствами гигиены, бутилированной водой, детским питанием, продуктами долгого хранения и прочим уже десять пунктов временного размещения.

Сбор помощи также организован на базе Ресурсного центра добровольчества Курской области (ул. Белгородская, 14Б), в приемной (ул. Ленина, 11).

Материальную помощь в фонд благотворительного марафона «Мир детства» можно перевести по следующим реквизитам:

р/сч 40701810733000000033, открыт 29.03.2019 г. в Отделении №8596 Сбербанка России;

Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»

р/сч 40703810005310000002

БИК 044525297

к/с 30101810945250000297.

В назначении платежа необходима пометка: «Помощь ДНР и ЛНР».