Глава Курчатова ответит на вопросы курян

Можно будет задать вопросы о городе, где расположена Курская АЭС Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 февраля в 16:00 состоится прямой эфир с главой города Курчатова Игорем Корпунковым. Трансляция пройдет на странице Центра управления регионом Курской области.

Игорь Владимирович ответит на актуальные вопросы, касающиеся города атомщиков.

Задать их главе Курчатова можно на странице ЦУР во «ВКонтакте» (https://vk.com/tsur46?w=wall-201762324_9052), а также во время прямого эфира. Для этого достаточно подключиться к онлайн-трансляции и написать вопрос в комментариях.