В Курской области отменили обязательные QR-коды для посещения общественных мест

Информация обо всех других изменениях будет сообщаться дополнительно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

24 февраля в Курске глава региона Роман Старовойт провел экстренное совещание, посвященное сложной ситуации на Украине, на котором стало известно, что военные действия в области не ведутся.

Магазины, заправки, поликлиники, учреждения культуры работают в штатном режиме. В торговых сетях и аптеках достаточный запас продуктов и лекарств, поставки осуществляются в установленные сроки. Стационары области обеспечены препаратами.

Также в ходе совещания губернатор принял решение об отмене обязательного требования предъявлять QR-коды при посещении общественных мест.

Курская область готова продолжить принимать беженцев. Обо всех изменениях будет сообщаться дополнительно.