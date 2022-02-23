В приюте для несовершеннолетних под Курском разместили 69 беженцев

Курск принял более полутора тысяч беженцев Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, в Курскую область прибыло больше 1500 человек из Донецкой и Луганской народных республик. Они расселены в пунктах временного размещения. В поселке Поныри на базе приюта для несовершеннолетних будут проживать 69 человек, в том числе 35 детей.

- У всех взяли тесты на коронавирусную инфекцию, с эвакуированными работают медики и психологи. Беженцам предоставлены все необходимые условия, они обеспечены питанием, средствами гигиены. Решается вопрос с обучением школьников, взрослым смогут предложить варианты трудоустройства. Сотрудники отдела соцзащиты помогают с оформлением документов для получения единовременной выплаты и телефонной связи, - сообщили в администрации региона.

- Мы ехали сюда трое суток. Здесь встретили и разместили, нам очень хорошо, все нужное есть. Немножко стали улыбаться, – рассказали жители Горловки.

Ранее КП рассказывала, что воспитанники Амвросиевской школы-интерната №4 из Донецкой Народной Республики были эвакуированы в Курскую область, это 234 ребенка и воспитатели.