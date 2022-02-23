"Мы уехали от стрельбы, взрывов, бессонных ночей": директор интерната из ДНР рассказала, как их приняли в Курске

С ребятами сейчас работают психологи и логопеды Фото: предоставлено пресс-службой

Воспитанники Амвросиевской школы-интерната №4 из Донецкой Народной Республики были эвакуированы в Курскую область, это 234 ребенка и воспитатели. Вынужденных беженцев разместили в четырех учреждениях, сообщили в администрации Курской области.

- Мы вывезли всех. Ехали, конечно, долго, но убедили детей, что это безопасно, такая экскурсия для них. Нас приняли очень радушно, мы и сами такого не ожидали. Спасибо огромное.Мы уехали от стрельбы, взрывов, бессонных ночей в страхе. Всем хочется жить и растить своих детей, поэтому многие эвакуировались. Конечно, надеемся на мир и скорейшее возвращение домой. А пока я каждый день посещаю всех наших детей, они очень хорошо разместились, у них даже времени свободного нет, скоро начнется и образовательное обучение, – рассказала директор Амвросиевской школы-интерната №4 Оксана Плотницкая.

35 детей-сирот проживают в областном реабилитационном центре им. Феодосия Печерского.

- Надеемся, что им у нас комфортно, теплое отношение поможет отвлечься от воспоминаний. Организовано трехразовое питание, уход, дети обеспечены всем необходимым. С воспитанниками работают психологи, логопеды. Открыта сенсорная комната. И жители Курской области готовы со своей стороны помочь. Мой телефон не перестает звонить: привозят лекарства, игрушки, одежду, канцтовары, – рассказала директор центра Ирина Шелест.

Как рассказал первый заместитель главы города Николай Цыбин, всего в Курске размещено 918 беженцев.

- Им делают ПЦР-тесты на коронавирус, проводят медицинские осмотры и оказывают психологическую помощь. В скором времени беженцев поставят на миграционный учет. В ближайшее время будет составлен список предметов первой необходимости, - уточнили в мэрии Курска.

Как сообщала ранее КП, социальные службы оформляют единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей и пластиковые карты для прибывших.

21 февраля в Курск прибыло еще 525 граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Они размещены в санаториях, домах-интернатах, оздоровительных центрах и гостиницах. Их обеспечивают горячим питанием, медицинской помощью, проводится тестирование на коронавирус.

Всего в регион прибыло 1 524 человека, из них 840 детей.