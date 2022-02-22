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Происшествия22 февраля 2022 11:40

В Курске в гостинице на Челюскинцев задержали дебошира

В номере у мужчины нашли наркотики
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Сотрудники гостиницы были вынуждены нажать "тревожную кнопку"

Сотрудники гостиницы были вынуждены нажать "тревожную кнопку"

Фото: Архив "КП"

Как сообщают в Росгвардии Курской области, 28 -летний постоялец гостиницы на улице Челюскинцев устроил в номере беспорядок. На неоднократные замечания персонала он не реагировал, тогда работники гостиницы вызвали правоохранителей, нажав «тревожную кнопку».

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, а в номере у него обнаружили пакеты с наркотиками весом более 11 грамм.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.