В Курске в гостинице на Челюскинцев задержали дебошира

Сотрудники гостиницы были вынуждены нажать "тревожную кнопку" Фото: Архив "КП"

Как сообщают в Росгвардии Курской области, 28 -летний постоялец гостиницы на улице Челюскинцев устроил в номере беспорядок. На неоднократные замечания персонала он не реагировал, тогда работники гостиницы вызвали правоохранителей, нажав «тревожную кнопку».

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, а в номере у него обнаружили пакеты с наркотиками весом более 11 грамм.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.