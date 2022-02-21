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Общество21 февраля 2022 11:32

В Курской области беженцам из ДНР И ЛНР предоставят единовременную выплату – 10 тысяч рублей

21 февраля в регион прибыло 525 эвакуированных граждан
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

В областной администрации сообщают, что все прибывшие в регион беженцы будут поставлены на миграционный учет. Также готовятся документы для предоставления им единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.

В оформлении документов помогать беженцам будут органы социальной защиты по месту размещения.

Напомним, что сегодня, 21 февраля, в Курск прибыло еще 525 граждан, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Они размещены в санаториях, домах-интернатах, оздоровительных центрах и гостиницах. Их обеспечивают горячим питанием, медицинской помощью, проводится тестирование на коронавирус.

Всего в регион прибыло 1 524 человека, из них 840 детей.