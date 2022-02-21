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Политика21 февраля 2022 10:53

Сергей Котляров покинул должность председателя комитета молодежной политики Курской области

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

С 21 февраля председатель комитета молодежной политики Курской области Сергей Котляров покидает свою должность и переходит на работу в администрацию Курска.

- Благодарю за достигнутые результаты и желаю успехов на новом рабочем месте, - обращается к Сергею Александровичу губернатор области Роман Старовойт.

Также глава региона сообщил, что с 22 февраля исполнять обязанности председателя комитета молодежной политики будет зампредседателя Мария Кондрашова.

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