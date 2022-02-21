В Курске на Сумской ремонтируют грунт на детской площадке

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В городской администрации сообщают, что во дворе дома 27 по улице Сумской на месте крупного провала грунта на детской площадке идут аварийно-восстановительные работы.

Напомним, что накануне в этом месте под землю ушла детская песочница. Первый заместитель главы администрации города Курска Николай Цыбин пояснил, что причиной происшествия стала изношенность трубы, 1-метровой в диаметре, на участке канализационного коллектора Северо-западного микрорайона на улицу Заводскую.

В ремонтных работах задействовано два самосвала, гидромолот, экскаватор, ожидается прибытие еще нескольких единиц техники.

Частичной замене подлежит участок протяженностью около 60 метров.