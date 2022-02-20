В Курске под землю провалилась детская песочница

На месте ямы была детская площадка Фото: СОЦСЕТИ

ЧП произошло в микрорайоне КЗТЗ Курска - на улице Сумской, рядом с домом номер 27 в канализацию рухнула песочница.

Удивленные местные жители вместо места для детских игр обнаружили огромный провал. Сначала они не поняли, что произошло. Фото и видео странного происшествия появилось в соцсетях. Оказалось, песочница ушла под землю из-за того, что магистральный трубопровод канализации, который проходит в этом месте под землей, полностью разрушился.

К счастью, в момент ЧП на детской площадке никого не было.

Вечером 20 февраля глава Курска Игорь Куцак выехал на место провала детской песочницы на улице Сумская, 27. Рядом с ямой он провел "выездное совещание" с участием первого заместителя главы города Николая Цыбина, главы администрации Сеймского округа Андрея Борисова, председателя комитета ЖКХ Антона Бартенева и директора «Курскводоканал» Олега Машошина.

- Провал произошел на канализационном коллекторе диаметром тысяча миллиметров, перекачивающем стоки от Северо-Западного микрорайона в коллектор по улице Заводская, в результате паро-газовой коррозии трубопровода и подвижек грунта из-за перепада температур, - такое резюме вынесли чиновники.

В мэрии Курска пообещали, что ремонтировать канализацию здесь начнут утром 21 февраля:

- Работы предполагают прочистку и затягивание полиэтиленовой трубы протяженностью 12 метров в существующую железобетонную.

Точные сроки завершения ремонтных работ будут зависеть от состояния трубопровода до и после места провала. Кроме того, 21 февраля управляющая компания демонтирует скамейки, ограждения и другие элементы детской площадки в охранной зоне сети. Деревья, попадающие в зону работ, также снесут.