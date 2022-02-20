Две курянки погибли из-за неисправной электропроводки - СК

Пожар произошел в Суджанском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала о пожаре, который произошел 19 февраля на улице Центральная села Уланок Суджанского района. В своем доме в огне погибли две женщины 81 года и 50 лет.

- По этому факту Суджанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, - сообщили в СК. - В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что предварительной причиной пожара послужила неисправность проводки.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.