Под Курском на пожаре погибли две женщины

Когда приехали пожарные, крыша дома уже частично обрушилась Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 18:10 19 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе Уланок Суджанского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №42 Суджанского района, ОП Спальное Суджанского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

На момент прибытия пожарных горел жилой дом общей площадью 54 квадрата, частично обрушилась кровля. Потушить пожар удалось в 18:30. Погибли две женщины, год рождения устанавливается.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Ранее КП сообщала, что 18 февраля в Солнцевский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ватутина села Красниково Пристенского района. В огне погиб 37-летний мужчина, который здесь жил.