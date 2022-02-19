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Происшествия19 февраля 2022 17:13

СК расследует гибель 37-летнего курянина на пожаре

Трагедия произошла 18 февраля
Ольга ДАНИЛОВА
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Предположительно пожар произошел из-за курения

Предположительно пожар произошел из-за курения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, 18 февраля в Солнцевский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ватутина села Красниково Пристенского района. В огне погиб 37-летний мужчина, который здесь жил.

- По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, - рассказали в СК региона. - Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.