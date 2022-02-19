СК расследует гибель 37-летнего курянина на пожаре

Предположительно пожар произошел из-за курения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, 18 февраля в Солнцевский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ватутина села Красниково Пристенского района. В огне погиб 37-летний мужчина, который здесь жил.

- По данному факту Солнцевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, - рассказали в СК региона. - Предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.