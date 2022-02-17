Более 158 тысяч курян прошли ревакцинацию

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

17 февраля состоялось совещание под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой. Встреча прошла в режиме ВКС, участие в ней принял губернатор Курской области Роман Старовойт. На совещании обсудили ситуацию по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионах и проблемные вопросы.

Так, по данным оперативного штаба, в Курской области первым компонентом привито более 701 тыс. человек, из них ревакцинацию прошли более 158 тысяч. Полностью завершили процедуру 678 тысяч, в их числе 151 тысяча курян, прошедших ревакцинацию. Вице-премьер поставила задачу стимулировать работу в этом направлении.

Управление Росздравнадзора сообщило, что в Курской области в обороте отсутствуют вакцины против COVID-19 с истекшим сроком годности.

В областной администрации рассказывают, что на конференции также обсудили ситуацию с тестированием на COVID-19. Срок выполнения исследования не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. В Курской области данный норматив выполняется, но в некоторых случаях сведения о результатах гражданам поступают с задержкой.

- Сейчас в регионе фиксируется снижение уровня заболеваемости, введен в эксплуатацию новый корпус инфекционной больницы, в достаточном количестве места в стационарах, оборудование и медикаменты. Ситуацию держим под контролем», – сказал Роман Старовойт.