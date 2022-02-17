В Курске произошла авария с участием пьяного водителя

В аварии пострадали два человека Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

16 февраля примерно в десять часов вечера, в районе дома №70 «В» на Союзной, автомобиль «ВАЗ 21053», под управлением пьяного мужчины 1966 года рождения, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Голф», который ехал ему навстречу. За рулем «Фольксвагена» был водитель 1990 года рождения.

В результате столкновения водитель «ВАЗа» наехал на опору ЛЭП.

В аварии пострадали два человека: женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ 21053» и его водитель. Они получили различные травмы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.