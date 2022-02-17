Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 7:17

В Курске произошла авария с участием пьяного водителя

ДТП случилось на улице Союзная
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
В аварии пострадали два человека

В аварии пострадали два человека

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

16 февраля примерно в десять часов вечера, в районе дома №70 «В» на Союзной, автомобиль «ВАЗ 21053», под управлением пьяного мужчины 1966 года рождения, столкнулся с автомобилем «Фольксваген Голф», который ехал ему навстречу. За рулем «Фольксвагена» был водитель 1990 года рождения.

В результате столкновения водитель «ВАЗа» наехал на опору ЛЭП.

В аварии пострадали два человека: женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ 21053» и его водитель. Они получили различные травмы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.