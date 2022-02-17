За минувшие сутки в Курске вывезли 842 тонны снега

Продолжаются работы на улице Верхняя Луговая и площади перед Центральным рынком Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В комитете дорожного хозяйства сообщают, что в Курске продолжается расчистка улиц от снега и наледи. Так, в порядок приводят улицу Верхняя Луговая и площадь перед Центральным рынком.

Также вечером 16 февраля от наледи отчистили дорогу на улице Нижняя Луговая. Сегодня, 17 февраля, продолжат просыпать участок реагентами, а потом снова пройдет спецтехника для того, чтобы очистить наледь. Толщина льда на этой улице достигает 40 см.