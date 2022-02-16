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Происшествия16 февраля 2022 13:59

Подозреваемого в грабеже орловца курские оперативники задержали спустя почти три года

Он с приятелями забрал телефон у подростка, считают в СК
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчину взяли под стражу

Мужчину взяли под стражу

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следственный отдел по Центральному округу Курска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области предъявил обвинение 23-летнему жителю Орла в грабеже, совершенном группой лиц, с угрозой применения насилия.

По версии следствия вечером 1 мая 2019 года мужчина вместе с двумя знакомыми был в подъезде дома на улице Кати Зеленко Курска. Там он угрожая расправой забрал у несовершеннолетнего мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Троица с 2019 года скрывалась от следствия.

Недавно уроженец Орла, один из участников группы, был задержан. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.