В Курске съезд с объездной дороги в сторону Курчатова отремонтируют до 18 февраля

фото - комитет транспорта и автомобильных дорог КО Фото: материалы пресс-служб

В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области сообщили, что проблемные участки на съезде с автодороги М-2 «Крым» в сторону Курчатова заасфальтируют до конца недели.

Подрядная организация выполняет необходимые работы по приведению дорожного полотна в нормативное состояние. Дорожники используют литую асфальтобетонную смесь, которая обладает рядом преимуществ: она устойчива к влаге, высоким температурам, соли и химикатам.