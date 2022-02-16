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Общество16 февраля 2022 10:35

В Курске съезд с объездной дороги в сторону Курчатова отремонтируют до 18 февраля

Дефекты на трассе возникли из-за резкого перепада температур
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - комитет транспорта и автомобильных дорог КО

фото - комитет транспорта и автомобильных дорог КО

Фото: материалы пресс-служб

В комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области сообщили, что проблемные участки на съезде с автодороги М-2 «Крым» в сторону Курчатова заасфальтируют до конца недели.

Подрядная организация выполняет необходимые работы по приведению дорожного полотна в нормативное состояние. Дорожники используют литую асфальтобетонную смесь, которая обладает рядом преимуществ: она устойчива к влаге, высоким температурам, соли и химикатам.