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Здоровье16 февраля 2022 9:10

От коронавируса за сутки в Курской области скончались три человека

Печальная статистика продолжает пополняться
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Режим повешенной готовности по коронавирусу в регионе

Режим повешенной готовности по коронавирусу в регионе

Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 16 февраля в регионе от коронавируса скончались 2241 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 63, 66 лет; женщина – 84 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1632 человека, на ИВЛ – 74 (10 – инвазивная, 64 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 700 560 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 676 773.