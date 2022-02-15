Курянам объяснили, зачем разослали январскую квитанцию за газ повторно

Куряне удивились, получив дополнительную платежку Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ООО «Газпром межрегионгаз Курск» разъяснили причину рассылки двух квитанций за январь:

- С начала 2022 года изменился формат платежной квитанции за газ для абонентов - физических лиц. С января ООО «Газпром межрегионгаз Курск» выпускает «закрытую» квитанцию, в которой уже произведены начисления на основании показаний прибора учета; их абонент должен передать с 20-го по 25-е число каждого месяца (способы указаны на внешней стороне квитанции).

Ранее потребители получали «открытые» квитанции, где были указаны только предыдущие показания. Абонент сам проставлял текущие, разницу умножал на тариф и оплачивал полученную сумму.

В связи с изменением порядка оплаты поставщик газа в конце января собрал показания и выпустил вторую квитанцию. Платить по ней не нужно, если услуга уже оплачена по первой квитанции. Абоненту необходимо с 20 по 25 февраля передать новые показания, после чего он получит квитанцию с начислениями за февраль.