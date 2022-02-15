Курские школьники примут участие в финале Всероссийского конкурса

Финалистам предстоит пройти три конкурсных испытания
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В феврале прошел заочный тур регионального этапа Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года».
В конкурсе приняли участие 42 ученика школ Курска и Курской области.
В финал вышли десять человек, четверо из них представляют школы областного центра:
- Алена Калугина, школа № 10 им. Е.И. Зеленко;
- Владимир Терехов, школа №57;
- Алиса Домышева, лицей № 21;
- Екатерина Морозова, школа № 30.
Финалистам предстоит пройти три конкурсных испытания: «Самопрезентация», викторина «Курский край – душа России» и «Дебаты».
Члены жюри определят победителя конкурса, который представит Курскую область на Всероссийском конкурсе «Ученик года», и двух призеров.
Желаем удачи нашим финалистам!