Куряне обсудят благоустройство сквера на улице Кати Зеленко

Предложения горожан будут учтены при разработке проекта будущего сквера Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году будет благоустроена территория около Курской областной библиотеки имени Асеева и памятника Кате Зеленко.

Центр компетенций развития городской среды совместно с комитетом архитектуры и градостроительства города Курска приглашают курян 19 февраля в 12:00 принять участие в публичных обсуждениях. Предложения жителей города будут учтены при разработке проекта будущего сквера.

Обсуждения будут проходить в онлайн-формате. Записаться и получить ссылку на мероприятие можно на странице Центра компетенций в социальной сети «ВКонтакте».