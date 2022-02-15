Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 10:23

Куряне обсудят благоустройство сквера на улице Кати Зеленко

В центре Курска будет создана новая зеленая зона
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предложения горожан будут учтены при разработке проекта будущего сквера

Предложения горожан будут учтены при разработке проекта будущего сквера

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году будет благоустроена территория около Курской областной библиотеки имени Асеева и памятника Кате Зеленко.

Центр компетенций развития городской среды совместно с комитетом архитектуры и градостроительства города Курска приглашают курян 19 февраля в 12:00 принять участие в публичных обсуждениях. Предложения жителей города будут учтены при разработке проекта будущего сквера.

Обсуждения будут проходить в онлайн-формате. Записаться и получить ссылку на мероприятие можно на странице Центра компетенций в социальной сети «ВКонтакте».