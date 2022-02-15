За сутки от COVID-19 скончались пять курян

Пополнение печальной статистики Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 15 февраля в регионе от коронавируса скончались 2238 человек.

В том числе за последние сутки – мужчины – 62, 66 лет; женщины – 54, 67. 77 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1633 человека, на ИВЛ – 86 (8 – инвазивная, 78 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 699 459 человек, полностью завершили вакцинацию – 675 325.