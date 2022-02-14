В Курской области от COVID-19 скончались еще четыре человека

В регионе продолжают работать пункты вакцинации Фото: Архив "КП"

По оперативным данным оперштаба на 14 февраля в регионе от коронавируса скончались 2233 человека.

В том числе за последние сутки – мужчина – 76 лет; женщины – 62, 84, 91 год. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1640 человек, на ИВЛ – 63 (6 – инвазивная, 57 – неинвазивная).

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 698 385 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 673 618.