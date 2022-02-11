В 2022 году в Курской области откроют три ФОКа и легкоатлетический манеж

Спортсооружений в регионе становится все больше Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжается реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В этом году запланировано строительство четырех малых площадок для сдачи норм ГТО. Две школы олимпийского резерва – по фехтованию и «Динамо» – приобретут спортивное оборудование. Кроме того, для воспитанников «Динамо» закупят новый автобус.

Почти миллион рублей будет выделено на поддержку одаренных спортсменов. Денежные выплаты начисляются за достижения на первенствах Мира, Европы и России.

Весной этого года начнется строительство футбольного манежа на улице Тускарной в Курске, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Также в рамках национального проекта в этом году откроются физкультурно-оздоровительные комплексы в поселке Горшечное и городе Фатеже, ФОК открытого типа в Советском районе, легкоатлетический манеж в Курске.