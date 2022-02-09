Куряне с 1 января могут получить налоговый вычет за занятия спортом

Вычет также можно получить за детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 января за услуги спортивных организаций можно получить налоговый вычет в 13%. Их перечень на этот год утвердил Минспорт России. Всего в список вошли 3 880 организаций, это крупные фитнес-центры, спортивно-оздоровительные организации, оказывающие такие услуги индивидуальные предприниматели, госучреждения.

Из Курской области в этом перечне числится 28 организаций . В этом году, чтобы получить вычет, необходимо обращаться к работодателю, а с 2023 года сделать это можно будет самостоятельно через «Личный кабинет» портала госуслуг или в территориальном управлении Федеральной налоговой службы. Получить его можно за себя и за детей.

Максимальная сумма расходов, с которых возможно произвести возврат налога, – 120 тысяч рублей в год; соответственно, максимальная сумма вычета – 15,6 тысяч рублей в год.

Перечень организаций, за услуги которых можно получить вычет, ежегодно будет пополняться. Чтобы попасть в этот список, руководителю организации нужно предоставить в региональную комиссию пакет документов.