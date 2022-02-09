В Курской области завели уголовное дело на организацию, которая задолжала налоговикам 7 млн рублей

Фирма не платила налоги несколько месяцев Фото: Архив "КП"

По версии следствия, железногорская фирма, которая занимается производством земляных работ, с марта по июль 2021 года несвоевременно перечисляла налоги и страховые взносы, в результате чего задолженность по ним составила более 7 млн рублей.

- С целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание этой недоимки, лица, выполнявшие управленческие функции в обществе провели расчеты с контрагентами на сумму 2,8 миллионов рублей, минуя расчетные счета общества, - информируют в СУ СК РФ по Курской области.

В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Расследование продолжается.