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Происшествия9 февраля 2022 10:11

В Курской области завели уголовное дело на организацию, которая задолжала налоговикам 7 млн рублей

Фирма скрывала денежные средства, чтобы не выплачивать недоимку
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Фирма не платила налоги несколько месяцев

Фирма не платила налоги несколько месяцев

Фото: Архив "КП"

По версии следствия, железногорская фирма, которая занимается производством земляных работ, с марта по июль 2021 года несвоевременно перечисляла налоги и страховые взносы, в результате чего задолженность по ним составила более 7 млн рублей.

- С целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание этой недоимки, лица, выполнявшие управленческие функции в обществе провели расчеты с контрагентами на сумму 2,8 миллионов рублей, минуя расчетные счета общества, - информируют в СУ СК РФ по Курской области.

В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Расследование продолжается.