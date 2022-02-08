В Курске горел ангар

Причины пожара устанавливаются Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о возгорании ангара на ул. Магистральный проезд поступило в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области в 00:11.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №6, 12, 20, 5, 1, ДСПТ, г. Курска, оперативная группа «Управления по делам ГО и ЧС г. Курска», сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание было локализовано в 01:23, ликвидировать его удалось в 02:15.

В результате пожара горели ангар и кровля на площади 60 кв.м. Без пострадавших.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.