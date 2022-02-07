В Курске 26-летний мужчина и двое подростков пытались сбыть наркотики в крупном размере

фото - СУ СК РФ по Курской области Фото: материалы пресс-служб

По версии следствия, 26-летний курянин предложил двум своим 16-летним знакомым за деньги распространить наркотические средства на территории Курска.

- Вечером первого октября 2021 года обвиняемые в СНТ «Ромашка-3» на ул. 1-я Агрегатная изготовили «тайник-закладку» и поместили в него часть наркотиков, в целях последующего незаконного сбыта лицам, потребляющим наркотические средства. Оставшуюся часть наркотического средства обвиняемые намеревались незаконно сбыть путем создания «тайников-закладок» на территории города Курска, - рассказывают в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Однако сбыть наркотики куряне не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято 60 свертков, содержащих наркотическое средство массой 53,01 грамма.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.