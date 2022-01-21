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Звезды21 января 2022 17:15

Курян приглашают в Клуб осознанного чтения

Мероприятие пройдет в креативном пространстве "Веранда"
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Первая книга для чтения и обсуждения - "НИ СЫ", автор Джен Синсеро

Первая книга для чтения и обсуждения - "НИ СЫ", автор Джен Синсеро

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 января в 14.00 креативное пространство "Веранда" приглашает на совместное прочтение книг.

Вместе с организаторами Клуба осознанного чтения по главе в неделю собравшиеся будут читать книги, а потом обсуждать прочитанное, делиться мыслями и инсайтами.

Первая книга "НИ СЫ" автор Джен Синсеро.

Это книга — мощный мотиватор для тех, кто сомневается в себе. Она учит фокусироваться на целях, действовать, любить себя и радоваться жизни. В ней собраны простые способы изменить жизнь к лучшему.

При себе иметь QR-код, подтверждающий завершение вакцинации. Без него доступ на площадку будет ограничен. Ограничения касаются лиц, достигших 18-летнего возраста.