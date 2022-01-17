Исполняющий обязанности главы Курска Николай Цыбин раскритиковал уборку снега в городе

На дорогах Курска снег убирает 41 единица техники Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным управляющих компаний, сегодня более 400 дворников и около 50 единиц техники работают во дворах. В течение прошлой недели в отношение УК составили 14 предписаний и четыре протокола за ненадлежащую уборку территорий.

- 41 единица техники, в том числе 21 комбинированная дорожная машина обеспечивают уборку снега на дорогах областного центра. Особое внимание уделяют посыпке тротуаров и дорог, мостов и лестничных сходов, - доложил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Сметанников.

В окружных администрациях держат на контроле расчистку улиц частного сектора: в Центральном округе на прошлой неделе техника работала на 85 улицах, в Железнодорожном – на 143 улицах, в Сеймском – на 128.

Территории, прилегающих к торговым предприятиям, убирают 34 единицы спецтехники и 220 дворников. Николай Цыбин поручил комитету экономического развития города особое внимание уделить проверке состояния территорий вокруг торговых точек на улицах Ленина и Радищева, где много магазинов на первых этажах.