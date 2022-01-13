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Общество13 января 2022 14:28

Юным курянам рассказали об основах безопасности на свежем воздухе

Сотрудники Госавтоинспекции провели специальный урок для предотвращения травм на дороге
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - Госавтоинспекция Курской области

фото - Госавтоинспекция Курской области

Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, в Обоянском районе Курской области школьникам разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающие опасные «дорожные ловушки».

Ребятам также напомнили, как правильно переходить дорогу и что такое безопасный маршрут. Рассказали, для чего нужны световозвращающие элементы на одежде и как они помогают пешеходам в темное время суток.

Ребята пообещали быть внимательными на дороге и всегда соблюдать Правила дорожного движения.