Юным курянам рассказали об основах безопасности на свежем воздухе

фото - Госавтоинспекция Курской области
Фото: материалы пресс-служб
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, в Обоянском районе Курской области школьникам разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающие опасные «дорожные ловушки».
Ребятам также напомнили, как правильно переходить дорогу и что такое безопасный маршрут. Рассказали, для чего нужны световозвращающие элементы на одежде и как они помогают пешеходам в темное время суток.
Ребята пообещали быть внимательными на дороге и всегда соблюдать Правила дорожного движения.