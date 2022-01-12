В Курской области с начала 2022 года на пожарах погибли шесть человек

Причиной большинства возгораний является человеческий фактор Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске прошло заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Стало известно, что с начала года в регионе на пожарах погибли шесть человек, однако в Курске гибели людей не зарегистрировано.

Тем не менее количество пожаров в городе по сравнению с началом прошлого года увеличилось. За 11 дней 2022 года в областном центре произошло 14 возгораний, в то время как за этот же период 2021 года – всего пять.

Сообщается, что причиной большинства возгораний является человеческий фактор: нарушение правил эксплуатации печного оборудования, а также курение в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего погибают и получают травмы на пожарах граждане, которые злоупотребляют алкогольными и наркотическими веществами. Также в «группу риска» входят многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и одиноко проживающие престарелые граждане.