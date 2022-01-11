В Курске отменят ряд действующих маршрутов

Изменения произойдут в июле 2022 года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ликвидировать 25 действующих маршрутов в Курске и сразу же ввести новые планируют с первого июля 2022 года. Однако в администрации области заверяют, что транспортная доступность обслуживаемых районов города сохранится полностью.

Также планируют изменить количество и класс транспортных средств, работающих на новых направлениях.

Подробно ознакомиться с новыми маршрутами можно в планировщике маршрутов Курского общественного транспорта на сайте https://ctu.rkursk.ru, который запущен в тестовом режиме.