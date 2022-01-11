Курский аэропорт возобновил работу после снегопадов

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Вчера, 10 января, из-за обильных осадков авиасообщение пришлось временно прекратить. Однако сегодня взлетно-посадочную полосу расчистили, а работу аэропорта возобновили в полном объеме.

- В связи с нормализацией метеоусловий прием-выпуск ВС аэродром восстановил ещё вчера, 10 января в 16:20 по московскому времени, - сообщили в аэропорту Курска. - На данный момент наш аэропорт обеспечивает взлетно-посадочные операции согласно расписанию и с учетом оперативной обстановки.