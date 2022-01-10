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Общество10 января 2022 12:09

Курский аэропорт закрыли из-за снегопада

В регионе продолжаются обильные осадки
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация Курска

фото - администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

Сообщается, что аэропорт Курска закрыт на прием и выпуск воздушных судов – в связи с обильными осадками безопасность полетов невозможно обеспечить в полной мере.

Сейчас расчищают взлетно-посадочную полосу от снега.

Возобновление авиасообщения будет возможно после улучшения метеоусловий.

Снегопад в Черноземье отразился на роботе и других аэропортов. Так, в соседнем Белгороде пассажирский самолет выкатился за пределы полосы при посадке. К счастью, никто не пострадал.