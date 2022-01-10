Курский аэропорт закрыли из-за снегопада

фото - администрация Курска
Фото: материалы пресс-служб
Сообщается, что аэропорт Курска закрыт на прием и выпуск воздушных судов – в связи с обильными осадками безопасность полетов невозможно обеспечить в полной мере.
Сейчас расчищают взлетно-посадочную полосу от снега.
Возобновление авиасообщения будет возможно после улучшения метеоусловий.
Снегопад в Черноземье отразился на роботе и других аэропортов. Так, в соседнем Белгороде пассажирский самолет выкатился за пределы полосы при посадке. К счастью, никто не пострадал.