В Курской области растет число новых случаев ковид

Курян призывают вакцинироваться от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 11 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 82 715 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 75 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии от ковид в Курской области скончались 2 090 человек.

В том числе за последние сутки - мужчины – 54 лет и 61 года, женщины 66, 69, 71, 74 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.