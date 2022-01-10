В Курске на Театральной площади продолжает работать приемная Деда Мороза

Новогодний домик можно будет посетить до 13 января Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ранее стало известно, что сегодня, 10 января, в Курске завершилась акция "Уличный Дед Мороз" . Однако не все новогодние развлечения подошли к концу.

В городе продолжает работать приемная Деда Мороза. До 13 января куряне смогут пообщаться с новогодним волшебником, рассказать ему о самом сокровенном, прочитать стихотворение и получить сладкий подарок.

Отметим, что с начала работы приемную Деда Мороза посетило более шести тысяч человек.

Дед Мороз принимает в своей резиденции ежедневно с 12.00 до 19.00.