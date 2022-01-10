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Общество10 января 2022 15:34

В Курске на Театральной площади продолжает работать приемная Деда Мороза

Атмосферу новогодних праздников куряне смогут продлить еще на несколько дней
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Новогодний домик можно будет посетить до 13 января

Новогодний домик можно будет посетить до 13 января

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ранее стало известно, что сегодня, 10 января, в Курске завершилась акция "Уличный Дед Мороз" . Однако не все новогодние развлечения подошли к концу.

В городе продолжает работать приемная Деда Мороза. До 13 января куряне смогут пообщаться с новогодним волшебником, рассказать ему о самом сокровенном, прочитать стихотворение и получить сладкий подарок.

Отметим, что с начала работы приемную Деда Мороза посетило более шести тысяч человек.

Дед Мороз принимает в своей резиденции ежедневно с 12.00 до 19.00.