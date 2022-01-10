В Курске подходит к концу акция «Уличный Дед Мороз»

Акция стала уже традиционной Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Акция стартовала 20 декабря, ее организаторами выступили – управление культуры города, комитет образования и управление молодежной политики, физической культуры и спорта.

В рамках проекта Дед Мороз и Снегурочка с 11 утра и до 18:00 ходили по улицам во всех трех округах Курска, поздравляли курян с Новым годом и дарили подарки.

Всего было совершено 393 выхода по курским улицам. Поздравили 15 тысяч детей и 11645 взрослых.

Добавим, что акция проходит в Курске не первый год и теперь является традиционной.