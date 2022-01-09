Часть жителей Курска третьи сутки остаются без тепла и горячей воды

ЧП устраняют с 7 января
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
Авария на теплосети в Северо-Западном микрорайоне Курска ликвидирована ночью. Тепло и горячая вода вернулись в дома курян.
Однако, еще есть точечные проблемы с теплоснабжением в некоторых квартирах. Эти адреса известны специалистам, сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.
Например обращения поступили с:
ул. Студенческая, д.2 и д.7;
ул. Косухина, д.12, д.16, д.31, д.39;
пр-т Дружбы, д.2 и д.28;
ул. Майский бульвар, д.10;
пр-т Энтузиастов, д.8 и д.5;
пр-т Клыкова, д.20 и д.87.
Сейчас управляющие компании занимаются устранением проблем.