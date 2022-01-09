Часть жителей Курска третьи сутки остаются без тепла и горячей воды

ЧП устраняют с 7 января Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Авария на теплосети в Северо-Западном микрорайоне Курска ликвидирована ночью. Тепло и горячая вода вернулись в дома курян.

Однако, еще есть точечные проблемы с теплоснабжением в некоторых квартирах. Эти адреса известны специалистам, сообщил в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.

Например обращения поступили с:

ул. Студенческая, д.2 и д.7;

ул. Косухина, д.12, д.16, д.31, д.39;

пр-т Дружбы, д.2 и д.28;

ул. Майский бульвар, д.10;

пр-т Энтузиастов, д.8 и д.5;

пр-т Клыкова, д.20 и д.87.

Сейчас управляющие компании занимаются устранением проблем.