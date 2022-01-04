За сутки в Курской области коронавирусом заразились еще 72 человека

Режим повышенной готовности по ковид в регионе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 4 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 72 человека. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск – 38, Советский – 12, Тимский – 5, Щигры – 4, Октябрьский – 3, Касторенский, Мантуровский, Фатеж – по 2, Горшеченский, Курский, Щигровский, Железногорск – по одному. Всего в регионе зарегистрировано 82 254 подтвержденных случаев ковида.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1027 человек, на ИВЛ – 87(6 – инвазивная, 81– неинвазивная).

По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2052 человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито человека 637 027, из них полностью завершили вакцинацию – 614 468.