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Здоровье31 декабря 2021 14:02

За сутки ковид подтвердился у 85 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе продолжают фиксировать случаи заражения ковид

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 31 декабря в Курской области всего зарегистрировано с начала пандемии 81 960 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 85 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба на 31 декабря с начала пандемии скончались 2 030 курян.

В том числе за последние сутки - мужчины 59, 67 лет; женщины – 56, 63, 68, 83, 86 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.